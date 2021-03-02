2021/03/02 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد شخصت العديد من تقارير منظمات دولية مختصة العراق كأسوأ بلد في العالم في جميع مناحي الحياة , فها هي منظمة الشفافية الدولية تعتبره من اكثر بلدان العالم فسادا , وترى اخرى انه اسوء بلد في جودة المعيشة واسوء بلد لرجال الأعمال, وحتى جواز السفر العراقي اعتبر من اسوء الجوازات في العالم , وكذلك اعتبر العراق اسوء دول العالم في مستوى التعليم والصحة والخدمات , وحتى برلمانه لم يسلم فقد اعتبرته صحيفة ( الدي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق اسوء بلد في العالم في جميع مناحي الحياة - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق اسوء بلد في العالم في جميع مناحي الحياة - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).