مجلس النواب يجري القراءة الثانية لقانون مواجهة كورونا غداً

2021/03/02 | 10:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مجلس النواب العراقي، جدول أعمال جلسته الـ 39 منالفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة، والتي ستعقد يوم غد الاربعاء.ويتضمن جدول أعمال الجلسة، التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية، وإستجواب رئيس هيئة الإعلام والإتصالات، إضافة إلى القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين …

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