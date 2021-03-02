مكافحة المتفجرات تبطل مفعول 10 صواريخ في الأنبار

2021/03/02 | 10:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الثلاثاء، إبطال تبطل مفعول 10 صواريخ محلية الصنع في محافظة الأنبار.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه طتمكن خبرائها في محافظة الانبار وبعد ورود نداء بوجود أجسام غريبة في منطقة الحصى بمحافظة الانبار من إبطال مفعول 10 صواريخ محلية الصنع من مخلفات عصابات …

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