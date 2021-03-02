في صلاح الدين.. النزاهة تضبط 53 معاملة قروضٍ بكشوفاتٍ وهميَّة

2021/03/02 | 10:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تمكَّن ملاكات دائرة التحقيقات من ضبط معاملات قروضٍ أصليَّةٍ في المصرف العقاريّ في صلاح الدين، مُبيّنةً أنَّ مبالغها قاربت المليار ونصف المليار دينار.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دائرة التحقيقات نُفِّذَت عملية ضبط بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، حيث تمكنت ملاكات مكتب …

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