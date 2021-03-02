أسعار صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية العراقية

2021/03/02 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجّلت أسعار بيع الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء (02 آذار 2021)، ارتفاعاً طفيفاً قياساً بأسعار البيع يوم أمس، عندما بلغ سعر بيع المئة دولار بـ 145.500 دينار.

وجاءت أسعار البيع في مكاتب الصيرفة المحلية وبشكل تقريبي كالتالي: سعر بيع الدولار بـ 145,750 ديناراً، أما سعر شراء الدولار بـ 144,750 ديناراً.

وبالنسبة لبيع الدولار مقابل العملات الأجنبية والدولية فجاءت الأسعار كالتالي:

100دولار بـ 2,450,000 تومان

100 يورو بـ 120,12 دولار

100 باوند بـ 138,80 دولار

100 دولار بـ 734,12 ليرة تركية

أما سعر أونصــــــة الذهب عالمياً فبلغ 1721,70$، بينما سعر برميل نفط الخام برنـت فجاء سعره بـ 63,00 دولار، وسعر برميل نفط الخام الامريكـي بـ 60,00 دولار".

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