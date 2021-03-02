2021/03/02 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (02 آذار 2021)، بانطلاق عملية عسكرية جديدة في المحافظة من محوريين في قاطع جنوب ناحية بهرز 10كم جنوب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية عسكرية انطلقت من محورين في قاطع جنوب ناحية بهرز، لتعقب خلايا داعش بعد تعرض قرية خليل الحسيناوي مساء يوم أمس إلى قصف بالهاونات إضافة إلى استهداف رعاة أغنام".

وأشار إلى أن "العملية تشارك بها قطعات من الشرطة والجيش وإسناد من الطيران الحربي".

ويوم أمس الاثنين، أفاد مصدر أمني في ديالى، بسقوط 6 قذائف هاون على قرية زراعية في الأطراف الجنوبية لناحية بهرز، 7 كم جنوب مدينة بعقوبة، مركز المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عناصر داعش قصفوا بـ 6 هاونات قرية خليل الحسناوي، دون تسجيل اية إصابات أو خسائر بشرية".

وأضاف، أن "القوات الامن استنفرت إلى مكان الحادث وباشرت بتعقب مطلقي الهاونات، التي تعتبر الاولى من نوعها، منذ أشهر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية عسكرية جديدة في ديالى من محورين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية عسكرية جديدة في ديالى من محورين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).