معتصمون يقطعون الشارع المؤدي الى مستودع الفاو النفطي جنوبي البصرة احتجاجا على عدم تعيينهم

2021/03/02 | 10:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / قطع معتصمون الشارع المؤدي الى مستودع الفاو النفطي في قضاء الفاو جنوبي البصرة احتجاجا على عدم تعيينهم .واكدوا ان هناك تجاهلا متعمدا لمطالبهم بالتعيين في الشركات النفطية بصفة عقود ، ./انتهى

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