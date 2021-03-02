تقرير خاشقجي يثير المخاوف من برامج التجسس على الصحفيين والمعارضين

2021/03/02 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تقرير المخابرات الأميركي بشأن مقتل الصحفي والمعارض السعودي جمال خاشقجي دعوات المشرعين والنشطاء لإدارة الرئيس جو بايدن لوضع سياسات للتعامل مع تهديد برامج التجسس وأدوات المراقبة الأخرى المستخدمة للتجسس على المعارضين.

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