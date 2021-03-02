2021/03/02 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة النزاهة ضبطت معاملات قروضٍ أصليَّةٍ في المصرف العقاريّ في صلاح الدين بكشوفات وهمية، مُبيّنةً أنَّ مبالغها قاربت المليار ونصف المليار دينار.

الهيئة قالت في بيان إن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين ضبطت ثلاث وخمسين معاملةً أصليةً في المصرف العقاريّ في المُحافظة، مُوضحةً أنَّ تلك المعاملات المضبوطة مُنِحَت بموجبها قروضٌ بكشوفاتٍ وهميَّةٍ، لبناء دورٍ سكنيَّةٍ دون تنفيذها على أرض الواقع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: ضبط 53 معاملة بقروض وهمية في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: ضبط 53 معاملة بقروض وهمية في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).