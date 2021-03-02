الشروع باليوم الثالث من عمليات ملاحقة داعش شمال شرق ديالى

2021/03/02 | 11:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

شرعت قوات الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، باليوم الثالث من عمليات ملاحقة فلول داعش شمال شرق ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العملية انطلقت من محورين الأول: محور ديالى الشرقي، والثاني من نهر ديالى الغربي شمال ناحية جلولاء إلى الحدود الفاصلة مع قوات البيشمركة والعملية مستمرة وفق ما هو مخطط لها حتى القضاء على العدو تماما”.

وأضاف البيان أن “قوات الحشد الشعبي والجيش تواصل لليوم الثالث على التوالي من عمليات ملاحقة فلول داعش وتأمين مناطق شمال شرق ديالى”.



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