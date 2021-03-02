طعم الذكريات

2021/03/02 | 11:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لازالت تلك الذكرى متعلقة بأهداب ذهني، كأنها مشهد قديم بالأبيض والأسود، كأنها صورة باهتة مضببة أكلها الهواء والضوء والزمن.في المرحلة المتوسطة من الدراسة كنا، في منتصف الثمانينات، زميلتي عراقية الجنسية، بهية الطلة، ذات ملامح حادة أبية وقصة شعر قصيرة ولكنة عراقية محببة، ها نحن نقف في ساحة المدرسة نتحدث في السياسة، فتيات غرات لا تفقه بعد من الحياة الشيء الكثير.أتذكرها تقول "آني أحب صدام حسين هوايه،" فأتلفت أنا حولي وأعلق بخفوت، "صج والله؟" أعود للبيت وأرمي حقيبتي في غرفتي وأتجه راكضة لمكتب لوالدي،

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