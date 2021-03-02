2021/03/02 | 11:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هبطت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر، الثلاثاء، إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1717.99 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش، بعدما هوى لأقل مستوى منذ 15 يونيو الماضي عند 1706.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وهبط الذهب في العقود الآجلة 0.4 بالمئة الى 1716.10 دولار للأونصة.

ويتلقى الذهب ضعوطات من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في عام، الذي بلغته في الأسبوع الماضي، لكنها تظل مرتفعة، بينما استقر مؤشر الدولار قرب ذروة أربعة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2 بالمئة إلى 26.15 دولار للأونصة، وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.

وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2346.67 دولار، وخسر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1174.50 دولار.

"رويترز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أقل مستوى منذ 8 أشهر ..الذهب يهبط بفعل صعود الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أقل مستوى منذ 8 أشهر ..الذهب يهبط بفعل صعود الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).