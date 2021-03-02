بابل تعلن شمول 2500 متقدم برواتب المعين

2021/03/02 | 11:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت محافظة بابل، الثلاثاء، شمول 2500 متقدم برواتب المعين المتفرع ضمن الموازنة المالية للعام الحالي.

وقال مدير قسم ذوي الاعاقة والرعاية الخاصة في المحافظة حيدر كامل حسين في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، انه “تم اصدار بطاقات (الماستر كارت) للمشمولين بعد تدقيق بياناتهم”، مبينا ان “الدائرة بانتظار اقرار الموازنة لتسلم رواتبهم البالغة 170 الف دينار لكل منهم، وعدها قليلة مقارنة بالرواتب الأخرى”.

وطالب حسين بـ”زيادتها لتسد الحاجة الفعلية لكل مستفيد».وبين ان “الذين تم شمولهم برواتب المعين المتفرغ هم من قدموا خلال عامي 2019 و2020، اما من قدموا بياناتهم للعام الحالي وعددهم 500، فيقوم القسم حاليا بتدقيقها وبانتظار شمولهم بعد التأكد من صحة المعلومات”.

وأوضح ان “سقف اعداد المشمولين سيشهد زيادة بعد زيادة الحصة المخصصة للمحافظة ضمن موازنة العام الحالي”، مؤكدا أنه “تم تحديد ذوي الاعاقة لمصابي الامراض السرطانية والثلاسيما”.

وحدد حسين “عدد المشمولين في محافظة بابل برواتب المعين المتفرغ بثمانية الاف و983 مستفيدا”، مشيرا الى أن “الامتيازات التي اقرها قانون ذوي الاعاقة، اقتناء مركبة مستوردة من دون تحاسب ضريبي”.



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