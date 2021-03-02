واشنطن تضغط على الرياض ودعوات لمعاقبة ولي العهد على خلفية مقتل خاشقجي

2021/03/02 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم شون تاندون مع فولية أوزركان في اسطنبول ونينا لارسون في جنيف ضغطت الولايات المتحدة الاثنين على السعودية من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي فيما تواجه واشنطن انتقادات متزايدة بأنها لم تستهدف ولي العهد … Readmore

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