الكاظمي: اقرار قانون الناجيات الايزيديات خطوة مهمة لتحقيق العدالة والمساواة والمواطنة

2021/03/02 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن اقرار قانون الناجيات الإزيديات وغيرهن من بنات العراق يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة ويعكس قيم المساواة والمواطنة.وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، إن “الحكومة العراقية ستسخر كافة جهودها لتطبيق القانون وتوفير حياة … Readmore

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