كورونا حول العالم…2.5 مليون وفاة بالفيروس

2021/03/02 | 11:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 114.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي وزعت حول العالم إلى 246 مليون.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 114.429 مليون، في حين تجاوز عدد المتعافين، 64.6 مليون، أما الوفيات فبلغت 2.538 مليون.

وأظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء من جهة أخرى، توزيع نحو 246 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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