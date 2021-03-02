2021/03/02 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان، اليوم الثلاثاء، أمر قبض بحق مدير مدينة العمارة الترفيهية السابق.وقال إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “المتهم قام باختلاس مبلغا كبيرا من مبالغ الجباية خلال فترة عمله”.واضاف أن المتهم قبض عليه “وفقا لإحكام المادة 316 من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مدير مدينة العمارة الترفيهية السابق بتهمة الاختلاس المركز الخبري الوطني.

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