لجنة نيابية : الفترة المقبلة ستشهد منح درجات وظيفية للمهندسين الزراعيين

2021/03/02 | 11:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الثلاثاء، ان درجات الحذف والاستحداث ستوفر العديد من الدرجات الوظيفية لشريحة المهندسين الزراعيين.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “شريحة المهندسين الزراعيين وخاصة الخريجين منهم والذين ينتظرون دورهم للمساهمة في تطوير الاراضي الزراعية والمستصلحة”.

وأضاف الشمري، ان “البرلمان ومن اجل ذلك سيبدأ غدا القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم 24 لسنة 2013”.

واوضح ان “هذا القانون يضاف الى قوانين اخرى لخدمة الواقع الزراعي ومنه تشريع قانون التفرغ الزراعي للمهندسين الزراعيين لما له من أهمية كبرى في التعامل مع آلاف الخريجين الزراعيين لضمان كافة حقوقهم كما سيمنحون اراضي زراعية من أجل توسيع القطاع الزراعي”.



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