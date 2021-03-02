لا مراسيم ولا تجمعات بذكرى انتفاضة شعب كوردستان

2021/03/02 | 11:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة قضاء رانية، اليوم الثلاثاء، عن عدم اقامة اية مراسيم بمناسبة ذكرى انتفاضة شعب كوردستان للوقاية من مخاطر الاصابة بفايروس كورونا.

وقال حسين محمود قائممقام قضاء رانية خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: في اطار التزامنا بالاجراءات الوقائية والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا قررنا عدم اقامة اية مراسيم بمناسبة ذكرى انتفاضة شعب كوردستان في يوم 5/3/2021.

واضاف: ان المراسيم ستكون في صبيحة يوم 5/3/2021 عن طريق وضع اكاليل الزهور على ضريح الشهداء دون اقامة اية تجمعات او مراسيم، وسنقوم بمراعاة جميع الاجراءات الصحية.

ودعا قائممقام قضاء رانية، حكومة اقليم كوردستان الى الاهتمام بشكل اكبر بقضاء رانية بوابة الانتفاضة والانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء نصب الشهداء لكي نتكمن من عرض صور ومقتنيات الشهداء في ذلك النصب.

هذا وكانت اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان قد قررت منع اية تجمعات واقامة أية مراسيم خلال شهر آذار الحالي للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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