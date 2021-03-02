العراق: مقتل مواطن بطريقة بشعة اثر خلاف على مبلغ مالي زهيد

2021/03/02 | 11:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر في قيادة شرطة البصرة، الثلاثاء، بقتل مواطن رميا بالرصاص نتيجة خلاف مع شخص اخر على مبلغ 400 دولار في قضاء الزبير غربي البصرة.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية، (2 آذار 2021)، ان "مواطن تعرض الى عدة اطلاقات نارية من سلاح كلانشنكوف نتيجة خلاف مع شخص اخر على مبلغ 400 دولار في احدى احياء قضاء الزبير".

واضاف، ان "المواطن يبلغ من العمر 40 عاما، توفي قبل وصوله الى المستشفى"، مبينا انه "تم القاء القبض على القاتل وتسليمه الى الجهات المعنية لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".

N.A

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