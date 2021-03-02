طوكيو تطالب الصين بإنهاء الفحوص الشرجية للكشف عن كوفيد-19 لمواطنيها

2021/03/02 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت اليابان من الصين تجنب استخدام مسحات شرجية لفحص مواطنيها للكشف عن فيروس كورونا قائلة إن هذه الطريقة أثارت شكاوى من “ضغط نفسي”.ويأتي تدخل طوكيو بعد تقارير تفيد بأن دبلوماسيين أميركيين في الصين اشتكوا من إخضاعهم لفحوص شرجية، وهو … Readmore

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