تنفيذ أحكام الإعدام بحق 11 شخصا أدينوا في جرائم جنائية في مصر

2021/03/02 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذت السلطات المصرية صباح الثلاثاء حكم الاعدام في 11 شخصا دينوا في جرائم جنائية ارتكبت خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما أكد مسؤول أمني.وقال المسؤول “تم اعدام 11 شحصا في سجن برج العرب (شمال) جميعهم دينوا في قضايا قتل جنائيه”.… Readmore

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