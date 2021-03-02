2021/03/02 | 11:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على غرار صناديق الأجيال (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن مقترح لتأسيس صندوق ثروة سيادية تودع فيه أموال تعادل استقطاعاتها التعويضات الجارية لحرب الكويت.

وقال صالح في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، "لدينا أفكار ومقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية عراقي، تودع فيه مبالغ تعادل تعويضات حرب الكويت بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات في الأشهر المقبلة، ويدار على غرار صناديق الأجيال"، فيما اعتبره "موردًا استثماريًا سياديًا للعراق، وبما ينسجم مع الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة لتقوية وإصلاح هيكلية الاقتصاد العراقي".

وبيّن صالح، أنه "لم يبق من تعويضات حرب الكويت سوى مبلغ ربما أقل من 2.5 مليار دولار من أصل 52 مليار دولار حتى اللحظة، إذ ما زال يتم استقطاع 3 ٪ من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره، من خلال آلية وحساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن بالرقم 1483 في أيار/مايو 2003"، وأشار إلى أن "الاستقطاعات تسدد حاليًا عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات" UNCC"، متوقعًا أن "تنتهي التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل، وحسب تطور أسعار النفط وعوائد برميل النفط العراقي المصدر".

اقرأ/ي أيضًا:

التهريب عبر منافذ إقليم كردستان..



خسائر باهظة وفيروسات تضرب ثروات العراق

كتاب من المالية النيابية لتحديد موعد التصويت على الموازنة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشار المالي للحكومة يكشف عن مقترح لتأسيس "صندوق الثروة السيادية") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشار المالي للحكومة يكشف عن مقترح لتأسيس "صندوق الثروة السيادية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).