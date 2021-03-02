الكاظمي وبارزاني يشيدان بإقرار قانون الناجيات الايزيديات

2021/03/02 | 11:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بإقرار قانون الناجيات الايزيديات في البرلمان العراقي يوم الاثنين

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