أمر قبض بحق مدير مدينة العمارة الترفيهية السابق بتهمة الاختلاس

2021/03/02 | 11:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان أمر قبض بحق مدير مدينة العمارة الترفيهية السابق وفقا لإحكام المادة 316 من قانون العقوبات.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المتهم قام باختلاس مبلغا كبيرا من مبالغ الجباية خلال فترة عمله”.

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