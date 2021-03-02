الصحة: الاتفاق مع الصين على توريد مليوني جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

2021/03/02 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، الاتفاق مع الصين لتوريد مليوني جرعة من اللقاح المضاد لكورونا الى العراق.

وفي بيان لها قالت الوزارة ان وزير الصحة والبيئة حسن التميمي اتفق مع سفير الصين في العراق على توريد مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل إضافة الى باقي تعاقدات الوزارة السابقة لتغطية أكبر نسبة من المواطنين.

وأكدت الوزارة ان ذلك جاء خلال اشراف الوزير على وصول وجبة اللقاح الصيني سينو فارم للعراق.

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