الصحة: أول عملية تطعيم بلقاح كورونا ستتم اليوم في مدينة الطب

2021/03/02 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر:

- أطلقنا تطبيق حجز اللقاح باللغتين العربية والكردية، ويمكن لاي مواطن من الفئات المشمولة بالتطعيم

- اليوم سنبدأ في مدينة الطب أول عملية تطعيم باللقاح لمواطن عراقي

- وصلت الجرعات من لقاح كورونا، وعلي الفور وزعنا على دوائر الصحة في بغداد الكرخ والرصافة ومدينة الطب، وبقية المحافظات

- اللقاحات موجودة في مراكز التلقيح

- أكثر من 600 مركز وأكثر من 60 مستشفى حددت لإيصال اللقاح إلى المواطنين

يتبع.



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