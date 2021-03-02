قرار استيراد السيارات المتضررة يدخل حيز التنفيذ

2021/03/02 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء (3 آذار 2021)، مباشرة الهيأة العامة للكمارك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن السماح باستيراد السيارات المتضررة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "الهيأة باشرت بالقرار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالرقم 57 لسنة 2021 المتضمن السماح باستيراد السيارات المتضررة".

وأضافت، أن "الكمارك باشرت العمل وفق الإجراءات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ قرار السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن الموديل لتصليحها داخل العراق والسماح بإعادة تصديرها وفق الشروط والمواصفات والمقاييس المعتمدة".

وتابع البيان، أن "القرار تضمن السماح باستيراد السيارات ذات الماركات الرائدة مقابل رسوم اضافية قدرها 2 مليون دينار عن كل سنة اقدم من سنة الموديل المسموح به، استثناءا من قراري مجلس الوزراء 215 لسنة 2009 و 68 لسنة 2016 المعدل بالقرار 237 لسنة 2016".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للخطوات التنفيذية لورقة الإصلاح المالي والإقتصادي (الورقة البيضاء) في اسناد القطاع الخاص والمشاريع الأهلية وتنشيط الحركة التجارية من خلال دعم المهن الحرة والتقليل من نسب البطالة بتوفير فرص العمل المناسبة".

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