محكمة تحقيق الحلة تصدق اقوال متهمين اثنين ضبطت بحوزتهما اكثر من سبعة الاف حبة مخدرة

2021/03/02 | 11:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ صدقت محكمة تحقيق الحلة في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية اقوال متهمين اثنين ضبطت بحوزتهما اكثر من سبعة الاف حبة مخدرة.وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" أن المتهمين اعترفا امام قاضي التحقيق المختص بجلب الحبوب المخدرة من محافظة بغداد الى محافظة بابل لغرض بيعها بعدما تم ضبط عجلتهما بالجرم المشهود من قبل المفاز الامنية في المحافظة".وأشار إلى أن "احد المتهمين يعمل منتسبا في الجيش العراقي وكان يرتدي الزي العسكري اثناء قيادته للسيارة المضبوطة بغية عدم كشفها وعدم تفتيشها، لافتا إلى أن المتهمين تم احالتهما الى محكمة الموضوع لينالوا جزاءهما العادل"./انتهى7

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