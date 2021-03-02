نائب :سنستجوب وزير الخارجية في حال استمرار (صمته) تجاه التراشق الإعلامي بين سفيري طهران وأنقرة

2021/03/02 | 11:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أستغرب النائب كاظم الشمري من صمت وزير الخارجية فؤاد حسين تجاه التراشق الإعلامي بين سفيري طهران وأنقرة وتبادلهما الاتهامات حول التدخل في الشأن العراقي، مؤكداً أن هناك توجهات لاستجواب الوزير في مجلس النواب في حال عدم إبدائه موقفاً واضحاً وحازماً تجاه هذه التجاوزات على السيادة العراقية .وقال الشمري في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/نسخة منه، اليوم :" لم نستغرب من التراشق الإعلامي بين السفيرين الإيراني والتركي والاتهامات المتبادلة بينهما باحتلال العراق بقدر استغرابنا من سكوت وزير خارجيتنا الذي يبدو أنه في عالم آخر وغير معني بالقضية من أساسها، علماً بأن هذه الحالة لو حصلت في أضعف دولة في العالم لرأينا وزير خارجيتها يستدعي السفيرين ويسلمهما مذكرة احتجاج شديدة اللهجة أو يعلّق عمل السفارتين ويبلغ السفيرين بأنهما غير مرحب بهما ".وتساءل قائلا :" إذا لم يقل وزير الخارجية كلمته ويتعامل بحزم مع تصريحات السفيرين ويصدر على الأقل بياناً شديد اللهجة فمتى يقول كلمته؟ وهل أن قضية حصة الإقليم من الموازنة أهم من السيادة العراقية؟ "، مبيناً أنه :" في حال عدم اتخاذه موقفاً تجاه هذه الحالة (المخزية) سيكون لنا موقف تجاهه في مجلس النواب وسنضطر الى استجوابه داخل المجلس، سيما وأننا لاحظنا أن هناك سلسلة اخفاقات في تعامله مع الكثير من الملفات المهمة وأبرزها ملف التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي"./انتهى7

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