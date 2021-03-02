البنتاغون يعلن نتائج غارته على شرق سوريا

2021/03/02 | 11:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، نتائج العدوان الأخير على سوريا الأسبوع الماضي....

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