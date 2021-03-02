2021/03/02 | 11:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: مدينة الطب ستشهد تلقيح أول عراقي بلقاح كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/02 | 11:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: مدينة الطب ستشهد تلقيح أول عراقي بلقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: مدينة الطب ستشهد تلقيح أول عراقي بلقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).