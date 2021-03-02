مبيعات البنك المركزي تعاود الانخفاض بنسبة 10%

2021/03/02 | 12:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء بنسبة بلغت 10 في المئة لتصل الى 125 مليون دولار.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 10.18 في المئة لتصل الى 125 مليوناً و321 الفاً و939 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 139 مليوناً و530 ألفاً و235 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 125 مليوناً و321 الفاً و939 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي.

وقام 18 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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