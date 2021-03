ادارة الشرطة تخصم 25% من عقود لاعبي فريقها الكروي وتوجه انذاراً نهائياً

2021/03/02 | 12:02 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة الشرطة تصدر عقوبات مالية بحق فريقها الكروي بغداد/ الدائرة الإعلامية عقدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة اجتماعاً استثنائياً لمناقشة وضع فريقها الكروي، لاسيما بعد النتائج السلبية التي تحققت في الدورين الماضيين، فضلا على الأداء غير المرضي لبعض اللاعبين..وبناءً على ما تقدم، وفي سبيل إيقاف النزيف النقطي للفريق والعودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري

