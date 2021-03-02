الحلبوصي بطل وطني عراقي شهم - فلاح أمين الرهيمي

2021/03/02 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي في هذه الظروف التي تتاجر فيها المصالح الذاتية الأنانية بالوطنية العراقية يبرز شاب عراقي الأصل والانتساب تتفجر فيه الجرأة والشجاعة حينما يدرك (المزايدات المصلحية) من سفيرين تركيا وإيران ينطقان بحديث فضح نفسيهما (كلمة حق أريد بها باطل) ولم يترك للتآسي بقية فجعل نارها تورى وشمر لها الزندا وألقم ادعاء الوطنية العراقية حجر في وقت لم نسمع ولم يجرأ أحد من الساسة العراقيون في يوم من الأيام أن تثيرهم النخو ......





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