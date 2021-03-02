الحزب الشيوعي اللبناني يتشظى - محمد علي مقلد

2021/03/02 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد "يتشظى"عبارة للنائب في البرلمان محمد رعد.



كان الحزب يفضل بديلاً منها النزف أو التشرذم.



قالها نائب حزب الله عام 1998 رداً على عتب شيوعيين لم يتمكن الثنائي الشيعي من أن يمنّ عليهم بمقعد في بلدية النبطية، متذرعاً بخلافات وصراعات داخل الحزب الشيوعي، ثم إلى تنافس على نيل رضا حزب الله في دائرة انتخابية ورضا حركة أمل في دائرة أخرى.



دائرة الاستقصاء لدى حزب الله مكّنته من معرفة بعض الحقيقة بجانبها الأم ......





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