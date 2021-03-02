الربيعي : سنمضي باستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات وان كان غيابيا

2021/03/02 | 12:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد

تعهد النائب المستجوب لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات علاء الربيعي، الثلاثاء ، بان يكون استجواب علي الخويلدي مهنيا، فيما اعتبر أن الإصلاح الحقيقي للفساد يبدأ من هيئة الإعلام.

وقال الربيعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي الذي حددته رئاسة البرلمان يوم غد سيكون مهنيا ويعتمد على الادلة والوثائق”.

وأضاف أنه “في حال عدم حضوره فإن جميع الخيارات متاحه لنا سيتم الاستجواب غيابيا وفق القوانين والنظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأشار الربيعي إلى أن “هناك مخالفات كبيرة وخطيرة قامت بها الهيئة تتعلق بهدر المال العام وتجديد عقود شركات الهاتف النقال وخدمة سيئة وكلفة عالية”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر، يوم غد الأربعاء تحديد موعد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي في البرلمان.



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