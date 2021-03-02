بتهمة الاختلاس.. أمر قبض بحق مدير مدينة العمارة الترفيهية السابق

2021/03/02 | 12:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة ميسان، أمر قبض بحق مدير مدينة العمارة الترفيهية السابق، بتهمة الاختلاس.وأوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المتهم قام باختلاس مبلغا كبيرا من مبالغ الجباية خلال فترة عمله”.وأشار الى ان “أمر القبض صدر وفقا لإحكام المادة 316 من …

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