دمشق تتهم القوات الأمريكية بإخراج شاحنات

2021/03/02 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "سانا" السورية، بأن القوات

الأمريكية أخرجت رتلا من الشاحنات

المحملة بالحبوب المسروقة من الأراضي

السورية إلى شمال العراق، عبر معبر

الوليد.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، إن

"قوات الاحت

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