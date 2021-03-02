النزاهة تضبط معاملات قروض بكشوفات وهمية في صلاح الدين

2021/03/02 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتّحاديَّة،

اليوم الثلاثاء، ان ملاكات دائرة

التحقيقات ضبطت معاملات قروضٍ أصليَّةٍ

في المصرف العقاريّ في صلاح الدين

بكشوفات وهمية، مُبيّنةً أنَّ مبالغها

قاربت المليار ونصف المليار

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