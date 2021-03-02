في حال أطلقت إيران الغاز.. الكهرباء ترجح ارتفاع إنتاج الطاقة خلال الصيف المقبل

2021/03/02 | 12:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

رجحت وزارة الكهرباء، وصول إنتاج الطاقة إلى 22 ألف ميكا واط خلال الصيف المقبل في حال معاودة الجانب الإيراني إطلاق الغاز.

تحدثت وزارة الكهرباء عن انحسار لإطلاق الغاز الإيراني

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "هناك مساعي من قبل وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة واعتماد الطاقة الشمسية والطاقات البديلة لتدوير النفايات، والتي تبلورت بإحالة جولة التراخيص الأولى في 5 محافظات".

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وأضاف أن "الإحالات في الجولة الأولى تمت بعد دراسة العروض الفنية والتجارية، بواقع 755 ميكا واط في محافظات النجف وكربلاء وبابل والسماوة والقادسية"، مبينًا أن "هذه الجولة تسعى إلى توليد الطاقة من خلال الطاقات الشمسية عبر نصب ألواح شمسية في كل من المحافظات الخمس وبالتعاون مع المحافظين كون مشاريع الطاقة الشمسية تحتاج إلى تخصيص قطع أراضي"، مشيرًا إلى أن "محافظي النجف وكربلاء والقادسية وبابل كانوا متعاونين في هذا المجال وخصصوا مجموعة من الأراضي كما تمت مخاطبة مجموعة من المحافظين لاستحصال الموافقات بشأن تخصيص الأراضي لتتمكن الوزارة من إحالة جولة التراخيص الثانية في المحافظات لتكون الطاقة الشمسية رديفة لمعالجة وضع المنظومة".

وأوضح أن "الجولة الأولى والتي تتضمن 755 ميكا واط سيبدأ العمل عليها ومن المتوقع أن تكون في الصيف المقبل جاهزة للعمل"، لافتًا إلى أن "الوزارة كانت قد أجرت مباحثات مع وزارة النفط لكونها تروم نصب منظومات الطاقة الشمسية في الحقول النفطية لتوليد 750 ميكا واط والتي ستكون خاصة فقط لوزارة النفط، وستستفيد منها المنشآت الحيوية للوزارة وبالتالي سينعكس إيجابيًا على وضع الطاقة الكهربائية ومنظومة الطاقة".

وتابع أن "هذه المنشآت الحيوية تستهلك كثيرًا من الطاقة، مؤكدًا أن "نصب هذه المشاريع سيوفر الطاقة لتلك المشاريع النفطية ما سيخفف من العبء على المنظومة الكهربائية عمومًا".

ولفت إلى أن "هناك جملة أعمال كبيرة لإجراء الصيانات منها الدورية والاضطرارية لإدامة عمل محطات الإنتاج وإكمال الصيانات مع قرابة حلول فصل الصيف"، مبينًا أنه "من المتوقع أن يصل الإنتاج المستهدف لهذا العام خلال فصل الصيف إلى 22 ألف ميكا واط".

وبيّن أن "الصيف الماضي وصل الإنتاج إلى 19 ألف ميكا واط"، لافتًا إلى أن "الوزارة تسعى في الإنتاج الحالي قبل الصيف هو الوصول إلى 22 ألف ميكا واط في حال معاودة الجانب الإيراني إطلاق الغاز، حيث هناك انحسار لإطلاق الغاز الإيراني".

ومضى بالقول إنه "سيتم إدخال محطات توليدية في الشهر الرابع للوصول إلى معدل إنتاج 22 ألف ميكا واط قبل الصيف وهذا سينعكس إيجابيًا على وضع الطاقة".

قالت الكهرباء إننا نعمل على معاودة تدفق الغاز الإيراني للوصول إلى 22 ألف ميكا واط إضافة إلى اكتمال الصيانات الدورية

وأشار إلى أن "الوزارة ماضية في مشاريع الطاقة الشمسية، حيث سيقسم العمل إلى مراحل، منها هنالك مشاريع بواقع 300 ميكا واط في كربلاء فيما لو نجحت هذه الشركات العاملة على إنتاج جزء منها سيدخل للمنظومة"، مستبعدًا "إكمال مشاريع الطاقة الشمسية خلال الصيف المقبل".

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وأكد العمل على "معاودة تدفق الغاز الإيراني للوصول إلى 22 ألف ميكا واط إضافة إلى اكتمال الصيانات الدورية، حيث هناك وحدات توليدية ستدخل للخدمة في نهاية الشهر الرابع".

وبيّن أن "ساعات التجهيز لن تكون متساوية في المحافظات ويتحدد بحجم التجاوزات على الشبكة"، مؤكدًا أن "ذلك مرهون بعوامل عدة منها التزام المواطنين وعدم التجاوز وكذلك بحجم الاستهلاك إضافة إلى العوامل الأخرى كإعطاب المحولات الموجودة في الشبكة".

ولفت إلى أن "الوزارة لديها عقود مع الشركات الحكومية والقطاع الخاص لاستيراد المحولات والتي وصلت دفعة أولى منها وهناك دفعات أخرى ستصل، إلا أنه لا يمكن التكهن بساعات التجهيز للصيف المقبل".

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