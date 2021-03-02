ريكاني: نأمل أن تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن الموازنة

2021/03/02 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب وزير الاعمار والاسكان السابق بنكين ريكاني عن امله بأن تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة من اجل عرض قانون الموازنة للتصويت في يوم الخميس المقبل.

وقال ريكاني، ان الخلاف بين الفرقاء السياسيين يدور على طبيعة صياغة نص الاتفاق، متوقعا وصول الأطراف المختلفة إلى اتفاق يساعد على تمرير قانون الموازنة الاتحادية في الجلسات البرلمانية المقبلة.

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