عاجل.. الصحة تباشر بحملة التطعيم بلقاح كورونا

2021/03/02 | 12:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بتطعيم الملاكات الطبية بدائرة التمريض الخاص في مستشفى مدينة الطب باللقاح المضاد لكورونا.

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