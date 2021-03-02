2021/03/02 | 12:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار النفط هبوطها خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن زيادة الإمدادات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تتراجع مع مخاوف زيادة الإمدادات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تتراجع مع مخاوف زيادة الإمدادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).