البيتكوين تقلص ارتفاعها بعد تجاوزها مستوى 50 ألف دولار

2021/03/02 | 12:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلصت عملة البيتكوين ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تخطت حاجز 50 ألف دولار.

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