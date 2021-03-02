قد ينهي الخلافات.. اجتماع حاسم لرئاسة البرلمان وقادة الكتل حول الموازنة اليوم

2021/03/02 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، الثلاثاء (2 آذار 2021)، ان اجتماع اليوم بين رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية، سوف يحسم الخلافات حول مشروع قانون موازنة سنة 2021.

وقال الشبكي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب والقوى السياسية عازمون على تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 بأسرع وقت".

وأضاف، أن "اجتماع اليوم بين رئاسة البرلمان والقوى السياسية، سوف يشهد توصلاً الى اتفاق وتوافق على حل الخلافات بشأن الموازنة خصوصاً فيما يخص نسبة الاقليم، كونها العقبة الاساس في تمرير المشروع".

وتوقع الشبكي، أنه "بعد اجتماع اليوم، سوف يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة، يوم الخميس من الاسبوع الحالي، وهذا الأمر بكل تأكيد يعتمد على نتائج وتفاهمات الاجتماع".

وحدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء موعداً للاجتماع مع رؤساء الكتل السياسية لحسم قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية.

وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان أمس الاثنين، إنه "تم تحديد يوم الثلاثاء لاجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء القوى السياسية حول القوانين الضرورية في أروقة المجلس، ومنها قانون الموازنة للإسراع بإقراره، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية".

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث، وزير الاعمار والاسكان السابق بنكين ريكاني، عن آخر التطورات بخصوص المفاوضات الجارية بين بغداد واربيل حول ما تضمنته فقرات مشروع قانون موازنة 2021، فيما توقع عرضها للتصويت يوم الخميس المقبل.

وقال ريكاني، في حديث صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، ان "الاتفاق النفطي موجود ومتفق عليه، ولا يمكن إضافة أي شيء عليه لكن الخلاف يدور بشأن صياغة نص الاتفاق، هل تسلم كردستان 250 الف برميل وتثبته في الموازنة، أو إضافة فقرة تلزم إقليم كردستان بتسليم جميع نفطه بعد خصم قيمة أجور الشركات المنتجة والعاملة في كردستان وخصم الاستهلاك المحلي".

وأضاف، أن "الخلاف بين الفرقاء السياسيين يدور على طبيعة صياغة نص الاتفاق"، متوقعا: "وصول الأطراف المختلفة إلى اتفاق يساعد على تمرير قانون الموازنة الاتحادية في الجلسات البرلمانية المقبلة".

وأعرب الوزير الكردي السابق عن امله بان "تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة من اجل عرض قانون الموازنة للتصويت في يوم الخميس المقبل".

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