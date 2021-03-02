الصحة تعلن رسمياً بدء حملة التطعيم ضد كورونا في العراق

2021/03/02 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء (02 آذار 2021)، بدء حملة تلقيح المواطنين بلقاح سينوفارم الصيني، الذي وصل في وقت متأخر من ليل يوم أمس.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بإشراف وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي بدأت حملة التلقيح في العراق".

ومن جهته، أوضح التميمي في تصريح صحفي، أن "ما وصل من اللقاح الصيني هو منحة من جمهورية الصين الى الشعب العراقي، وستستمر عمليات توصيل اللقاحات إلى كافة المراكز الصحية".

وأضاف قائلاً: "سنستهدف كل المواطنين المشمولين باللقاح، وسنعتمد بتوزيع اللقاح على نسبة السكان في المحافظات، ليتم توزيعها بشكل عادل وآمن ومجاني".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن أول عملية تطعيم بلقاح كورونا سيتم إجراؤها اليوم، في دائرة مدينة الطب ببغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة ستبدأ اليوم بأول عملية تطعيم لمواطن عراقي بحضور الوزير حسن التميمي".

وأضاف، أن "اللقاح الصيني وصل إلى العراق فجر اليوم الثلاثاء، وبدأنا بتوزيعه على دوائر الصحة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب، وبقية المحافظات، وأرسلنا عدداً من الجرعات إلى كردستان".

وأوضح البدر، أن "وزارة الصحة حددت أكثر من 600 مركز و60 مستشفى لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا"، مبيناً أن "اللقاحات موجودة في مراكز التلقيح".

وبشأن لقاح فايزر، أكد المتحدث، أن "وزارته تواصلت بشكل مباشر مع الشركة المنتجة للقاح، ووفرنا الثلاجات الخاصة بخزنه، وحجزنا مليوناً و525 ألف جرعة".

ولفت البدر إلى أن "16 مليون جرعة ستصل إلى العراق من مرفق كوفاكس، بعد اعتمادنا عليه في توفير اللقاحات".

وبين، أن "الوزارة أطلقت يوم أمس تطبيقاً خاصاً للمواطنين بحجز اللقاح، ومتوفر باللغتين العربية والكردية، وبإمكان المواطنين من الفئات المشمولة الحجز مباشرة".

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