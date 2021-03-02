تكتم على إعلانها.. قيادي بالحكمة يتحدث عن ’’مفاجأة’’ ستسبق انتهاء تسجيل التحالفات

2021/03/02 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في تيار الحكمة علي الجوراني، اليوم الثلاثاء (02 آذار 2021)، عمّا أسماها بـ "المفاجأة"، التي قال إنها ستحدث في الساعات الأخيرة من موعد إغلاق تسجيل التحالفات الانتخابية.

وقال الجوراني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحوارات حتى الساعة جارية بين القوى السياسية بخصوص تشكيل التحالفات الانتخابية، وهذه الحوارات وصلت إلى تفاهمات، وهذه التفاهات وصلت إلى مستوى عالٍ جداً".

وبيّن، أن "بعض الشخصيات والجهات السياسية لديها مخاوف من إعلان التحالفات الانتخابية في الوقت الحاضر، خصوصاً أن هناك وقتاً طويلاً لموعد الانتخابات المبكرة، وهي شخصيات حالياً في الحكومة أو في مجلس النواب، ولهذا طلبت من مفوضية الانتخابات تأجيل موعد تسجيل التحالفات الانتخابية".

وأضاف القيادي في تيار الحكمة، أن "الساعات الاخيرة من موعد إغلاق تسجيل التحالفات الانتخابية من قبل مفوضية الانتخابات، سوف تشهد مفاجأة، وسيكون هناك تحالفات كبيرة ولها ثقلها في الساحة العراقية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت، الخميس (25 شباط 2021)، تمديد فترة تسجيل التحالفات النهائية واستقبال قوائم المرشحين مجدداً.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس واعضاء مجلس المفوضين قرروا في اجتماعهم المنعقد اليوم الخميس بحضور (امير اراين ) رئيس فريق المساعدة الانتخابية (UNAMI) عبر الدائرة الالكترونية تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 1/5/2021، وفترة استقبال قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021".

وأضافت، أن "هذه المواعيد تعد نهائية لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين يتعذر معها التمديد مطلقا لأسباب فنية".

بدوره، أصدر مجلس المفوضين، بياناً أعلن فيه تمديد فترة قبول التحالفات والمرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021، إيماناً بضرورة فسح المجال أمام المرشحين من التحالفات والأحزاب الجديدة للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذا التمديد هو الأخير، ويأتي في سياق توفير الظروف المناسبة والمجال الكافي أمام المرشحين على اختلاف توجهاتهم؛ ولا ينبغي الطعن به أو تأويله على أنه استجابة لضغوط الكيانات والأحزاب السياسية، وفي الوقت الذي تحرص فيه المفوضية على توجيه رسائل اطمئنان للمجتمع قائمة على التفاعل والإنصات للرأي العام العراقي؛ بهدف تحقيق أعلى قدر من المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة".

وأضاف، أن "المفوضية بإدارتها الحالية وجميع كوادرها في محافظات العراق كافة، حددت بوضوح مسارات العملية الانتخابية المقبلة، وفق اعتبارات فنية بحتة، وبالنظر إلى معطيات الواقع العراقي الحساس منذ أكثر من عام، وبناء على معاينة دقيقة لمخرجات خاضت فيها طويلاً مع بعثة الأمم المتحدة في العراق، بشأن آخر ما تم التوصل إليه من استخدام للتقنيات في تقليل المدد المطلوبة لإنجاز العملية الانتخابية، استعداداً للحدث الانتخابي المرتقب في 10/ 10/ 2021".

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