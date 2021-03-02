الصحة: أولى الدفعات التي تعاقدنا عليها من لقاح كورونا ستصل قريباً

2021/03/02 | 12:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة الصحة، ان أولى الدفعات التي تعاقدت عليها من لقاح كورونا ستصل قريباً.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في مؤتمر صحفي اليوم:" ستصل قريبا أولى الدفعات من ال 16 مليون جرعة لقاح كورونا، التي تعاقدنا عليها مشيراً الى ان مجلس الوزراء رفع طلباً للبرلمان بشأن الحصانة القانونية للقاح فايزر".وأضاف:" ان العراق حجز مليوناً و525 ألف جرعة من لقاح فايزر، مؤكداً توزيع اللقاحات التي وصلت على دوائر الصحة ببغداد والمحافظات"./انتهى7

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