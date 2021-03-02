رئيس هيئة الأركان الجيش السعودي يصل إلى بغداد

2021/03/02 | 12:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس هيئة أركان الجيش السعودي، اليوم الثلاثاء، الى العراق في زيارة رسمية.

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